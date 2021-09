Eruzione alle isole Canarie, 5mila sfollati (Di lunedì 20 settembre 2021) Lava e pioggia di lapilli, fumo e cenere, non succedeva dal 1971. Il vulcano Cumbre Vieja ha ricominciato l'attivà di Eruzione ieri pomeriggio, ma già da una settimana si sentivano micro eventi ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 settembre 2021) Lava e pioggia di lapilli, fumo e cenere, non succedeva dal 1971. Il vulcano Cumbre Vieja ha ricominciato l'attivà diieri pomeriggio, ma già da una settimana si sentivano micro eventi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Alle Canarie erutta il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma. L'eruzione è stata preceduta da un debole terr… - andreabettini : Eruzione vulcanica in corso sull'isola di La Palma alle Canarie. Ecco le prime immagini - RaiNews : Continua l'eruzione vulcanica al parco naturale di #CumbreVieja , a Las Manchas alle #Canaries , dove la cresta vul… - FrancescaAlibr3 : RT @Radio1Rai: ?? #Spagna Paura alle Canarie per l'eruzione del #vulcano sull'isola di La Palma. L'esplosione è avvenuta in una zona conosci… - gemin_steven98 : RT @ilpost: La grande eruzione vulcanica a La Palma, alle Canarie -