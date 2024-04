Chiara Ferragni e il buco nei conti della sua società | 4 milioni di mancati ricavi

(Di sabato 27 aprile 2024) Unneipari a 4di euro. Che potrebbe mettere in discussione lanuità aziendale di Fenice srl. Ovvero lache gestisce il marchio di. Per questo l’influencer ha bisogno di 6di nuova liquidità. E di nuovi soci. Il Messaggero scrive che tra i candidati ci sono Paolo Barletta e Lorenzo Castelli. Entrambi sono in Alchimia spa, principale azionista di Fenice. Dalla stesura del bilancio provvisorio la perdita di esercizio potrebbe attestarsi intorno ai 4. Per questo ci vuole una ricapitalizzazione. Che potrebbe coinvolgere nomi come quello di Francesco Trapani, con il family office Vom Investment. Oppure Marco Bizzarri e la sua Nessifashion. Ildi ...

Bruttissime notizie in arrivo per Chiara Ferragni e i suoi collaboratori, i quali avevano sperato fino all'ultimo che lo scandalo del cosiddetto 'pandoro gate' non producesse un danno economico uguale o superiore a quello di immagine già subito dalla influencer milanese.

Per quanto sia in parte sfumato, l'interesse per Chiara Ferragni , in relazione alle condizioni del suo impero e, ovviamente, del suo patrimonio, è ancora vivo. In molti si chiedono se la celebre imprenditrice riuscirà o meno a recuperare il trono perduto dopo la vicenda Balocco (e non solo).

Ferragni, buco nei conti: rischio crac. Per non fallire l'influencer ha bisogno di nuovi capitali - Gli ultimi post dei vari profili su Instagram ritraggono chiara Ferragni, regina degli influencer internazionali, in giro per l'Italia anche se sembra che in questi giorni sia a Montecarlo.

