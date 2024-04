Il difensore è stato un punto fermo | Ho il contratto in scadenza - mi sono trovato bene con tutti Valentini | Mi piacerebbe restare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Il futuro a Ferrara? Chissà. Nei giorni scorsi ai microfoni di Telestense ne ha parlato Nahuel, facendo il bilancio della stagione ormai all’epilogo. Ilgoleador èuno dei protagonisti in positivo della stagione spallina ed è sicuramente tra coloro che la Spal deve cercare di confermare, senza se e senza ma. Parole ricambiate anche dallo stesso giocatore alcuni giorni fa in tv. "A Ferrara non sembra di stare in C, attaccare sotto la Curva Ovest fa tutta la differenza – ha detto–. Il mioè inma mitantissimo rimanere. Miconi compagni in difesa e penso che la società debba ripartire dal senso di appartenenza, ...