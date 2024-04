Squalifica annullata col video analyst Barlaam si riprende l’oro di Madeira

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Oro sì, oro no, oro sì. Simone, con merito, si mette al collo l’ennesimo riconoscimento di una carriera già degna di nota. Questa volta la medaglia è stata travagliata, non tanto per gli avversari, quanto per questioni di natura "burocratica". Agli Europei di nuoto paralimpico, in corso a(Portogallo) al Penteada di Funchal, l’azzurro aveva toccato per primo la piastra d’arrivo nei 100 stile libero S9. I giudici non avevano però convalidato il suo piazzamento a causa di una presunta falsa partenza. Questi ultimi sostenevano infatti che il campione della Polha Varese, tesserato con le Fiamme Oro, si fosse mosso prima del segnale dello starter. Il primo ricorso presentato immediatamente dalla Nazionale Italiana di nuoto paralimpico non era stata accolto. La compagine italiana non si è arresa e ha presentato l’appello allegando le ...