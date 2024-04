Allenatore Milan - sempre più Lopetegui | ecco come ha convinto Cardinale

(Di sabato 27 aprile 2024) Julensembra essere in pole position per diventare il nuovodelnella stagione 2024-2024. Le ultime news

Lopetegui sarà l'allenatore del Milan (Gazzetta) – Quindi Conte è ancora a spasso Scrive la Gazzetta: Un uomo alto e magro è in testa alla corsa. Ha 57 anni, i capelli che scendono sulla fronte e la struttura di chi, in un'altra vita, faceva il portiere. Julen Lopetegui è il primo candidato per la

Venerato: "Conte è entusiasta del Napoli, ha rifiutato una mega offerta" - Antonio Conte potrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli nella prossima stagione. A confermarlo è Ciro Venerato. Antonio Conte potrebbe davvero diventare il nuovo allenatore del Napoli, la

I rossoneri, dopo un lungo casting, avrebbero preso la decisione per un tecnico straniero - Il giornalista specifica: "Lopetegui non ha firmato ma il milan vuole puntare su di lui: è in netto vantaggio sugli altri possibili allenatori per la prossima stagione". Di seguito tutto quello che

Juve-milan, il derby delle grandi deluse con Allegri e Pioli a un passo dall'addio - Derby dei rimpianti oggi pomeriggio a Torino tra Juve e milan, strapazzate dal predominio dell'Inter. Divorzio inevitabile per i due allenatori. In serata Lazio-Verona

