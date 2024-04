Sotto il segno di ’’Fede’’ Brignone | Con Gut e Shiffrin che bella rivalità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) La tigre dello sci italiano è pronta a ritornare a ruggire. Archiviata da poco, pochissimo, una stagione agonistica che l’ha vista tra le grandi protagoniste del circo bianco, con un secondo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo dietro a Lara Gut e davanti a Mikaelae una serie di vittorie e piazzamenti sul podio, Federicaè pronta a godersi un meritatissimo periodo di vacanza prima di ritornare con testa, gambe e cuore ad allenarsi in vista della prossima annata". Il giudizio sull’ultima stagione? "È stata magica. Il bilancio non può che essere molto positivo. stato un bel sogno. Sono molto orgogliosa del mio percorso, ho vinto e ottenuto risultati di spicco in condizioni molto particolari, quando c’era da estrarre dal cilindro quel qualcosa in più. Dal punto di vista dell’orgoglio e del carattere sono riuscita ...