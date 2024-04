Cambiaghi - ritorno al passato Dagli esordi fino al rebus sul futuro La sfida all’Atalanta come un bivio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024)al. Ma con uno sguardo anche al. Per Nicolòla gara di domani contro l’Atalanta avrà un valore diverso. L’esterno offensivo dell’Empoli farà un tuffo neltornando proprio nella città in cui è cresciuto. Unaintrecciata non solo con ilma anche con il suovisto che l’Atalanta è proprietaria del cartellino e in estate faràa Bergamo a meno che non decida di cederlo e darlo nuovamente in prestito. Caimbiaghi viene notato dalla squadra bergamasca nel 2009 dove si fa tutta la trafila nel settore giovanile, nel 2017 fa parte della squadra che perde la finale scudetto under 17 contro l’Inter, giocando 25 volte e segnando ben 7 reti. L’anno dopo gioca in Primavera ...