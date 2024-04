Pallanuoto serie c In via Melato arriva Cremona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) Seconda gara interna consecutiva per la Reggiana (37), che alle 18,15 scende in vasca in vianella 14esima giornata diC. La formazione granata riceve la visita della Canottieri Bissolati(22), quarta forza del torneo, avversaria dal passato illustre che si presenta alla piscina Ferretti Ferrari reduce da 7 punti nelle ultime 3 gare, desiderosa di giocare un tiro mancino alla capolista. Difficile, però, che gli uomini di Franceschetti concedano sconti, anche se la fisicità degli avversari è un particolare da non sottovalutare: il loro ruolino, dopo il netto 14-3 della scorsa settimana su Verona, parla di 12 vittorie ed un pari in 13 match, con 3 lunghezze di vantaggio sulla Mestrina, seconda, e di ben 7 sullo Sporting Lodi, terzo, che rappresenta il punto di riferimento in chiave playoff. La sfida d’andata ...