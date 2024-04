Pulici | In Nazionale contava il potere Bearzot parlò con due calciatori della Juve e finii in tribuna

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 aprile 2024) Paolinosimbolo del Torino anni Settanta, oggi ha 74 anni. La Stampa lo intervista. Ricorda che era destro ma calciava più forte col sinistro: «Quando misurai la velocità del tiro a Coverciano, il sinistro viaggiava a 179 km orari e il destro a 128». A 18 anni l'esordio in A… «Contro il Cagliari al Comunale, altro 0-0. Nel tunnel, prima di entrare in campo, sentii una mano sulla spalla. Era Gigi Riva, il mio idolo di gioventù, mi disse di stare tranquillo che noi del Legnano eravamo forti e io rimasi paralizzato dall'emozione. Sostituire Facchin pesava, ma Ferrini, Agroppi, Cereser, Fossati, Combin, tutti i compagni, mi rasserenarono. E caricarono: "Andiamo a vincere, non abbiamo paura di nessuno"». Nonostante tanti gol, in azzurro giocò poco. «Giusto avere davanti Riva, altre gerarchie non le ho capite. La verità è che certe squadre comandavano».