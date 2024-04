Sinner-Sonego oggi - Atp Madrid 2024 | a che ora e dove vederla in diretta

Jannik Sinner affronta Lorenzo Sonego nel secondo turno del torneo 1000 di Madrid . L'incontro si giocherà oggi sabato 27 aprile e non inizierà prima delle ore 12:30 sul campo Manolo Santana.Continua a leggere Continua a leggere>>

Jannik Sinner affronterà Lorenzo Sonego nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Va a caccia della quinta vittoria in altrettanti precedenti il numero uno d'Italia, che lo scorso anno ha sempre sconfitto il ...

