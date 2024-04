Bagni | Ci poteva stare cedere Kim ma se poi acquisti Lindstrom - Cajust - Natan… Libero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 aprile 2024): «Gasperini è un fuoriclasse, lo vedrei bene alla guida del Napoli» (). L’ex centrocampista del Napoli, 67 anni, ha concesso un’intervista a. Una stagione da dimenticare? «Certo. Anche perché susseguente a un scudetto miracoloso che aveva acceso la città e fatto tornare l’entusiasmo degli anni di Diego». Tempo tre mesi e tutto è stato vanificato…: «Se la dirigenza dell’Inter ha azzeccato tutto, quella napoletana ha sbagliato ogni mossa, a partire alla scelta dell’erede, anzi degli eredi di Spalletti come ha ammesso De Laurentiis». Cosa ha smarrito la squadra che portava il triangolino tricolore sul petto? «I miei amici napoletani hanno visto i giocatori latitare non solo nei risultati ma, a un certo una della stagione, un po’ nella foga in campo». La squadra sembra sfaldata, vero? «È così. Tre ...