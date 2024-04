Aggressione choc in pieno giorno | si avvicinano a un uomo e gli danno fuoco

Milano – Il montascale si è fermato all'improvviso e un uomo disabile si è ritrovato in trappola questa mattina alla fermata del metrò D uomo . E' successo poco prima di mezzogiorno. A liberare il cittadino sono dovuti intervenire i vigili del fuoco . Stando a quanto emerso, l' uomo , in carrozzina , ... Continua a leggere>>

Sambuca Pistoiese, 26 aprile 2024 – Una caduta accidentale, un malore o forse qualcosa di diverso. Toccherà ai carabinieri far luce sulle cause che hanno portato alla morte di un Uomo di 49 anni in località Treppio, nel Comune di Sambuca Pistoiese. Il corpo della vittima è stato ritrovato e ...

Continua a leggere>>