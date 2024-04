Calafiori Bayer - Xabi Alonso fa sul serio | blitz dei tedeschi

Tutti vogliono Riccardo Calafiori . Versatile, preciso, ottimo in entrambe le fasi, giovane e in grande crescita: piovono a non finire gli elogi... Continua a leggere>>

calafiori Juve, aumenta la concorrenza: cosa filtra - Anche il bayer Leverkusen sarebbe sulle tracce di Riccardo calafiori. Il difensore del Bologna è uno dei giocatori finiti nel mirino della Juve Come rivaluto dalla Bild, il bayer Leverkusen di Xabi Al ...

Biglietti bayer Leverkusen-Roma: lunedì 29 partirà la vendita riservata agli abbonati - Biglietti bayer Leverkusen-Roma: lunedì 29 partirà la vendita riservata agli abbonati - A.S. Roma - Attraverso il suo sito ufficiale, la Roma ha reso note le fasi di vendita dei biglietti per la se ...

Giuntoli prepara il colpo in difesa: è lotta con il Milan - La concorrenza non manca per Riccardo calafiori. Per mettere le mani sul centrale italiano, la Juventus dovrà essere più convincete di club come bayer Leverkusen e Milan. Non solo calafiori, per ...

