All’Europa serve più Europa Paganetto spiega perché

(Di sabato 27 aprile 2024) Per rivitalizzare un’anemica, sostenevo in un mio libro del 2020, servono interventi strutturali capaci di rilanciare produttività e crescita in un mondo che è in grande cambiamento. La buona notizia è che nel clima pre-elettorale che stiamo vivendo si sta diffondendo l’analoga convinzione che l’si trova oggi ad affrontare un tale ritardo rispetto a Cina e Stati Uniti da rendere indispensabile un progetto che introduca modifiche alla sua governance, assieme ad una strategia di investimenti nei settori che guidano la competizione internazionale. Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta ha autorevolmente detto che la dimensione degli interventi necessari per conseguire economie di scala e generare benefici per tutti i paesi è di circa 800 miliardi l’anno, mettendo assieme i 620 miliardi di euro che servono per le politiche ...