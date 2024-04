Cinque ipotesi per rafforzare l’Europa della difesa Scrive Nones

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 27 aprile 2024) Per quasi settanta anniha potuto svilupparsi in un’economia di pace. La deterrenza convenzionale e nucleare (soprattutto americana) ha garantito la stabilità, richiedendo investimenti limitati nelle armi convenzionali che hanno puntato più sulla qualità che sulla quantità. Anche le missioni internazionali hanno assorbito contenute risorse militari e le fasi combattenti dei pochissimi veri interventi armati sono durate poco tempo e non hanno creato eccessivi problemi nell’approvvigionamento di sistemi d’arma e munizionamento. Si è, quindi, persa la cultura dell’economia di emergenza, per non parlare di quella di guerra. I relativi strumenti giuridici, economici, gestionali ereditati dal passato hanno così finito con l’essere superati e sono oggi largamente inutilizzabili perché erano stati costruiti in un mondo che da molto tempo non c’è più. Da poco più di ...