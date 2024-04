La Promessa - le anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio 2024

(Di sabato 27 aprile 2024) Scopriamo cosa accade nelle nuove puntate de "La", la soap opera di produzione spagnola in onda su Canale 5 da lunedì 29venerdì 3, a partire dalle 16.40. Questa settimana è prevista una puntata eccezionale per mercoledì 1°, con un inizio fissato per le 14.10...

Oroscopo della prossima settimana 29 aprile-5 maggio secondo Artemide per tutti i segni zodicali . Ariete Benvenuti nell' Oroscopo settimana le per il segno dell'Ariete, cari amici! Questa settimana vi attendono giorni di alti e bassi, un vero e proprio carosello emotivo che metterà alla prova la ... Continua a leggere>>

Cosa accade nelle nuove puntate di " Endless Love "? La soap opera turca va in onda con i nuovi episodi inediti su Canale 5 da lunedì a sabato 2024 , a partire dalle 14.10. Segnaliamo che mercoledì 1° maggio " Endless Love " non andrà in onda, riprendendo dal giorno successivo la regolare... Continua a leggere>>

Meteo, tempesta Sancho in arrivo: dove e quando pioverà. Nuovo calo delle temperature, le previsioni fino al primo maggio - Nuova perturbazione atlantica in arrivo. È la Tempesta Sancho, così è stata ribattezzata in Spagna dall'Agenzia Meteorologica Statale (Aemet). Le previsioni indicano ...

Continua a leggere>>

A Cortona aperture straordinarie dell’ufficio elettorale - Per agevolare il ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste ai fini delle candidature, il calendario aggiornato ...

Continua a leggere>>

San Pellegrino si accende con la Festa del maggio - GUALDO TADINO – La festa del maggio, 2020^ edizione, è in programma per martedì prossimo. A San Pellegrino si opera per rispettare l’appuntamento con la storia paesana, per una delle più antiche manif ...

Continua a leggere>>