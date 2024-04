Ruga e Rusconi - i lombardi vanno di corsa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Fabioe Francescamettono la firma sulla ’’Bregagno Mountain Trail’’ . Sul traguardo di Musso sulle rive del Lago di Como, 120 gli iscritti, 18 i km da percorrere.ha concluso in 1h35’03”, alle sue spalle secondo posto per Lorenzo Rota Martir (1h35’21”) con in terza posizione lo spagnolo Mario Olmedo Sancha in 1h37’37”. Completano la top five Massimiliano De Bernardi e Gabriele Gaggiero. Al femminile una sola donna al comando. Francesca, in uno stato di forma strepitoso, ha condotto in solitaria la gara chiudendo in 1h58’14”. Secondo posto per la Valdostana Roberta Jacquin (2h03’41”), mentre terza è giunta la Derviese, al rientro alle gare dopo la maternità, Arianna Oregioni in 2h13’48”. Completano la top five Cristina Germozzi 4ª e Giorgia Fascendini 5ª. Nel frattempo, ma qui siamo in ...