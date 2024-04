Basket maschile - Serie DR1 maschile | play-off Libertas aspetta il Gea Semifinale - gara uno

(Di sabato 27 aprile 2024)uno di-off per la Dp Lubrificantiche, dopo aver battuto due a zero il Castelfranco Frogs, affronta, questa sera, alle 21, il Gea Grosseto, al "Palatagliate". "Affrontiamo una squadra molto forte – ha commentato Romani – che ha eliminato Valdicornia, sorprendendo gli avversari, strappando subito il fattore campo inuno e difendendolo indue. E’ un team che, a livello di roster, è una delle prime tre di questo campionato, ben attrezzata e con talenti individuali importanti. Hanno un ottimo arsenale offensivo, con un nucleo storico che gioca insieme da tanti anni (Furi, Romboli, Mari, Piccoli, Scurti), ai quali si sono aggiunti Fanelli (un’ala fisica con tanti punti nelle mani) e Liberati (una carriera spesa tra B ed A2). Hanno tantissime ...

