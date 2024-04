Weber gioca sul dolore Smith tornerà prima?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) "Ovviamente sarà una gara difficile per entrambe le squadre, noi vogliamo vincere per centrare i playoff e loro per restare in corsa, mando in casa dobbiamo comportarci come avviene di solito: utilizzando tutta la nostra energia e la nostra concentrazione. Non c’è molto da aggiungere…". È un Priftis comprensibilmente molto serio e focalizzato che si presenta davanti ai taccuini per presentare la sfida con Napoli. Il coach arriva alla partita più importante dell’anno senza il suo uomo più in forma, Jamar, e con Briantechesostanzialmente sul. È chiaro che una sconfitta rappresenterebbe una beffa, perché rimanderebbe all’ultima giornata una qualificazione alla postseason che, di fatto, non è mai stata in discussioned’ora. Coach Priftis, lei ...