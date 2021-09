Angelus 19 settembre | Papa Francesco | “I veri valori risiedono nel servizio”

Leggi su velvetmag

(Di domenica 19 settembre 2021) Dopo il viaggio in Ungheria e Slovacchia, per incontrare i fratelli delle altre confessioni religiose e partecipare al 52esimo Congresso Eucaristico Internazionale,torna in Piazza San Pietro per la celebrazione dell’di domenica 19. Il messaggio contenuto nell’esortazione del Pontefice si delinea chiaro in ogni passaggio: dare precedenza al “noi” rispetto all’ “io“; l’importanza di essere comunità, fratelli non egoisti. Il Vangelo della Liturgia odierna narra dei discepoli che, in cammino verso Gerusalemme, discutevano su chi tra loro fosse più grande; Gesù rivolse allora una risposta forte ...