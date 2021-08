M5s | Grillo assiste stizzito al trionfo di Conte | Se ho votato? Che domande!

(Di sabato 7 agosto 2021) Non fa salti di gioia. E se proprio deve dire qualcosa, marca le distanze. Cartoline da Marina di Bibbona: Beppeosserva la transizione del M5s. E’ dominato da sentimenti contrastanti. Non ha partecipato al giubilo dei parlamentari per il voto del nuovo statuto. Ed è sempre stato zitto anche in questi due giorni che servono a eleggere a presidente del Movimento l’avvocato di Volturara Appula. Anzi, visto che il vecchio comico capisce i tempi della comunicazione si è divertito, nel frattempo, a mandare un messaggio. Mentre tutti nel M5s parlavano del nuovo statuto e si fotografavano con la scheda virtuale del sì al presidente, è partito con ...

Dopo mesi di duri botta e risposta con Davide Casaleggio prima e Beppepoi, l'ipotesi scissione, e l'idea di proporre un proprio soggetto politico, per l'avvocato pugliese è arrivato il giorno ......2020 ha moltiplicato gli utili: a Torino esordio per SkyVote, piattaforma erede di Rousseau Il nuovo organigramma Se la nomina del comitato di garanzia e dei probiviri resta appannaggio di...Il silenzio del Garante davanti alla transizione del Movimento e la battute con gli amici: "Ci sarà una stanza per me nella nuova sede?" ...Domanda. Come spiega il balletto di Conte durante la trattativa sulla giustizia? Risposta. Era solo il tentativo di far passare una sconfitta per una vittoria. E per gli iscritti e i “fedeli” ha avuto ...