MotoGP, Valentino Rossi si ritirerà a fine stagione: "E' un momento molto triste" (Di giovedì 5 agosto 2021) "Ho deciso di fermarmi". Valentino Rossi annuncia il proprio ritiro dalla MotoGP alla conclusione di questo campionato, durante la conferenza stampa straordinaria alle 16:15 con Dorna da Spielberg in Austria. "È un momento molto triste. Non correrò più con la moto, dopo averlo fatto per circa 30 anni. Ma è stato bello". Il nove volte campione del mondo, quindi, non sarà il pilota del suo VR46 Racing Team, che accederà alla categoria regina l'anno prossimo come si pensava alla vigilia della conferenza stampa. "È difficile sapere che l'anno prossimo non ..."

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI HA DECISO, ALLE 16.15 CONFERENZA STAMPA STRAORDINARIA ?? In diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208… - brn2_meg : RT @suziperry: Oh Valentino! #Rossi #motogp - cadiamofelici : per me la motogp è valentino rossi e quel 46 giallo, e questo non cambierà mai -