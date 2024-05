Tesser avvisa il Como | Promozione? Questo errore potrebbe essere fatale…

Pisa, 12 marzo 2024 - La Società Como 1907 informa che è attiva a partire dalle 15.00 di ieri, lunedì 11 marzo 2024, la prevendita dei biglietti validi per la gara Como-Pisa , in programma sabato prossimo (alle 14.00) allo Stadio “Sinigaglia”. I ...

Tesser: «Playoff La Sampdoria si giocherà le sue chances fino all’ultimo» - tesser: «Playoff La Sampdoria si giocherà le sue chances fino all’ultimo» - Attilio tesser, ex allenatore tra le altre di Modena e Cagliari ... Le sue parole: PLAYOFF DI SERIE B 23-24 – «Chi non salirà subito tra como e Venezia sarà la favorita insieme alla Cremonese. Come ...

Tesser: «Como, occhio agli scherzi! Playoff Palermo può sembrare deluso per non essere arrivato tra i primi due…» - tesser: «como, occhio agli scherzi! Playoff Palermo può sembrare deluso per non essere arrivato tra i primi due…» - L’edizione odierna di Tuttosport riporta un’intervista ad Attilio tesser il quale si è espresso in merito al campionato di serie B. Con i suoi dodici campionati alla guida di una squadra di serie B, u ...

Al Museo di Como unico al mondo arriva Petali di Seta: la magia degli abiti che hanno fatto la storia del tessile - Al Museo di como unico al mondo arriva Petali di Seta: la magia degli abiti che hanno fatto la storia del tessile - A partire da sabato 4 e fino al 23 maggio 2024 si apre “Petali di Seta” al Museo della Seta di como, l’unica istituzione museale al mondo in grado di raccontare l’intero processo di produzione, dal ba ...