Catania - un ispettore della polizia salva un giovane dal suicidio | il grazie della famiglia

(Di giovedì 9 maggio 2024)all’abilità di trattativa e di persuasione di undel Commissariato di Pubblica Sicurezza “Nesima”, uncatanese ha desistito dal porre in essere i propri intenti suicidari. Tutto è iniziato quando, nei giorni scorsi, il padre e la cognata dell’uomo si sono presentati presso il Commissariato, in lacrime e visibilmente agitati, riferendo che l’uomo si era da poco allontanato da casa, lasciando un biglietto, d’addio per i propri figli, dal quale si comprendevano chiaramente le sue intenzioni. L’uomo prima di allontanarsi, inoltre, ha inviato un messaggio, dello stesso tenore, al cellularemoglie, con il quale era in fase di separazione. Intuendo la pericolositàsituazione, i poliziotti hanno chiesto ai familiari quante più ...

