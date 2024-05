BALLANDO CON LE STELLE | BELEN E NINA MORIC CONCORRENTI? PREPARATE I POPCORN

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 9 maggio 2024) Milly Carlucci mentre dà gli ultimi ritocchi a L’AcchiappaTalenti, ogni venerdì su Rai1 in diretta, è al lavoro per comporre il cast dicon leche torna in autunno. Si prospetta un’edizione infuocata di danze e di polemiche come è tradizione del cult show del sabato sera firmato Rai. In pista potrebbero ritrovarsi, una contro l’altra,. Il nome diè da tempo accostato a. Terminato il sodalizio con Mediaset e conclusi i rapporti lavorativi con Tu Sì Que Vales e Le Iene, la celebre argentina guarda a Rai1. In particolarevuole approdare alla corte di Milly Carlucci. Ma bolle in pentola l’idea di inserire nel cast. Le due ex di Fabrizio Corona una contro ...