Aldo Moro - Mattarella in via Caetani

(Di giovedì 9 maggio 2024) 11.50 Il Capo dello Statoha deposto una corona in via, a Roma, per l'anniversario dell'uccisione diad opera delle Br. Con lui i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. Le massime autorità si sono recate al Senato per la Cerimonmia del Giorno della memoria per le vittime di terrorismo e stragi. 9 maggio, "una data che ha segnato la memoria e la coscienza della Nazione", scrive la premier Meloni,ricordando oltre a quello digli omicidi di Peppino Impastato e Rosario Livatino.

