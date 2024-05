(Di giovedì 9 maggio 2024)cade apresenta ail suo nuovo singolo Baciami stupido. Un’anteprima decisamente col! La cantante, ospite dello show mattutino di Fiorello, durante l’esibizione precipita a terra, trascinando con sé anche il ballerino Tommaso Stanzani. Vedere per credere. L’esibizione coldipic.twitter.com/Bz4N5PN5sw — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) May 9, 2024 “Ragazzi, è successo di tutto“ commenta poi. Tacchi vertiginosi, si vede la cantante inizialmente quasi “barcollare”, fino a “mollare” nel bel mezzo della performance. Poco prima la cantante si era, infatti, anche dimenticata il testo della canzone (e le era caduto ...

Arisa, che botto a Viva Rai2! – Video - arisa, che botto a viva Rai2! – Video - arisa presenta a viva Rai2 il suo nuovo singolo Baciami stupido. Un’anteprima decisamente col botto! La cantante, ospite dello show mattutino di Fiorello, durante l’esibizione precipita a terra, trasc ...

Arisa scivola e cade a «Viva Rai2» ma si rialza e canta - arisa scivola e cade a «viva Rai2» ma si rialza e canta - arisa, ospite da Fiorello a «viva Rai2» è scivolata sul tappeto rosso, complici anche i tacchi altissimi che indossava, ed è caduta rovinosamente. La cantante è rimasta per qualche attimo a terra, ma ...

Fiorello scherza con l'ad Rai: "Bortone legata in viale Mazzini, si possono tirare freccette" - Fiorello scherza con l'ad Rai: "Bortone legata in viale Mazzini, si possono tirare freccette" - Penultima puntata del mattin-show, non manca la satira politica: "Cortellesi è pronta per iniziare il suo nuovo film, 'C’è ancora Meloni'" ...