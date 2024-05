Tappa del Giro d’Italia - martedì saltano 4 corse bus dell’Eav

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Passa il Giro d'Italia: soppresse alcune corse dei bus Eav. A comunicarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno, che fa sapere come, in occasione della tappa di martedì 14 maggio, con partenza da Pompei e arrivo a Cusano Mutri, a causa delle "conseguenti limitazioni alla viabilità stradale ordinaria", le previste corse di quattro bus sostitutivi non saranno effettuate. Nello specifico si tratta dei bus in programma alle 12:05 da Benevento per Napoli; alle 12:18 da Napoli per Benevento; alle 13:11 da Benevento per Napoli; alle 13:38 da Napoli per Benevento.