Bagno di folla per il principe Harry a Londra | Re Carlo gli nega l’incontro - ma lui si prende la sua rivincita prima di tornare a Londra – Il VIDEO ESCLUSIVO

(Di giovedì 9 maggio 2024) Poteva andare peggio, ma non è andata benissimo la rimpatriata diche in due giorni aha stretto le mani dei sudditi ancora devoti a lui ma non ha potuto riconciliarsi con la sua famiglia. L’ennesimo viaggio lampo del ribelle di casa Windsor finisce con un piccolodiad incoraggiarlo fuori dalla cattedrale di St Paul mentre lui andava a celebrare con orgoglio il decimo anniversario degli Invictus Games, i giochi in stile para olimpico dedicati ai veterani di guerra che aveva creato con il sostegno pieno dei suoi familiari più stretti. Esattamente tutti coloro che ieri hanno disertato l’evento e che lo hanno lasciato solo con il ramo materno della famiglia, il conte Spencer, fratello di Lady Diana e Lady Jane Fellowes. Oggi i tabloid, tra questi l’attento Daily Mail, hanno dato ...

Harry è volato a Londra per il decimo anniversario degli Invictus Games, i giochi sportivi riservati ai militari mutilati che lui patrocina. Non ci sarà però nessun incontro con il padre Carlo . (Continua…) Leggi anche: Harry , scoppia la rivolta ...

Il Principe Harry non incontrerà il padre, Re Carlo III, durante il suo soggiorno nel Regno Unito a causa della fitta agenda del sovrano. "In risposta alle numerose domande su un incontro fra il duca e suo padre mentre si trova nel Regno Unito ...

Harry torna a Londra , ma la Famiglia Reale non lo accoglie bene. Il duca di Sussex ha alloggiato altrove per stare lontano da loro. Continuano le tensioni tra Harry e la Famiglia Reale . Il duca di Sussex è torna to a Londra , ma senza la moglie ...

Harry a Londra, l'abbraccio con i fratelli di Lady D all'anniversario degli Invictus Game: "abbandonato" dalla sua famiglia, sostenuto dagli zii - harry a londra, l'abbraccio con i fratelli di Lady D all'anniversario degli Invictus Game: "abbandonato" dalla sua famiglia, sostenuto dagli zii - E in mezzo harry, il figliol prodigo. Abbandonato da padre e fratello che ieri non hanno trovato tempo di vederlo durante il suo viaggio a londra. Sostenuto, invece, dagli zii che erano presenti ...

Il principe Harry a Londra con i fratelli di Lady D, Re Carlo non lo incontra - Il principe harry a londra con i fratelli di Lady D, Re Carlo non lo incontra - Il principe harry ha fatto una toccata e fuga a londra per i festeggiamenti degli Invictus Games, ma senza la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lillibet si è intrattenuto appena 48 ore. Nella ...

Il principe Harry vola a Londra ma non incontra il padre: continuano le tensioni - Il principe harry vola a londra ma non incontra il padre: continuano le tensioni - Il principe harry è a londra per gli Invictus Games, ma l’incontro con Carlo è saltato. Le tensioni nella Royal family persistono. Durante il suo breve soggiorno nel Regno Unito per celebrare il ...