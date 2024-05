Come funziona l’Eurovision | tutte le regole di voto e televoto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) MALMÖ, 9 maggio 2024 - Il modulo d’impegno lungo quattro pagine fitte di obblighi e prescrizioni che tutti i giurati “professionali” sono chiamati a compilare e firmare ribadisce il peso dato dalSong Contest alle votazioni. Stesso discorso per il tele. A gestire i risultati ci pensa Once, partner dell’European Broadcasting Union (EBU), con la supervisione di E&Y, osservatore indipendente delle votazioni. Ilè concesso a tutti gli spettatori dei paesi partecipanti e non partecipanti che possono esercitarlo utilizzando l’app ufficiale delo collegandosi direttamente al sito www.esc.vote. I telespettatori dei Paesi partecipanti possono votare pure per telefono o via sms. In ciascuno dei 37 paesi che partecipano a questa 68a Edizione è operativa una giuria di 5 elementi con le ...