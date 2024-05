Federica Panicucci - incidente in diretta con l’ospite a Mattino 4

Volto di Mattino 5, Federica Panicucci è stata promossa anche alla conduzione del talk mattutino di Rete 4, Mattino 4, accanto al giornalista Roberto Poletti. In televisione da tantissimi anni, e visto il successo del programma in onda la mattina ...

Raffaello Tonon, yama canli olarak çikiyor: Federica Panicucci'nin tepkisi - Raffaello Tonon, yama canli olarak çikiyor: federica panicucci'nin tepkisi - Raffaello Tonon regala un momento esilarante a Mattino 4: il patch cutaneo si stacca in diretta e la reazione di federica panicucci è immediata.

Raffaello Tonon, il patch si stacca in diretta: la reazione di Federica Panicucci - Raffaello Tonon, il patch si stacca in diretta: la reazione di federica panicucci - Raffaello Tonon regala un momento esilarante a Mattino 4: il patch cutaneo si stacca in diretta e la reazione di federica panicucci è immediata.

Federica Panicucci in lacrime in diretta tv: la conduttrice non ce l’ha fatta (1 / 2) - federica panicucci in lacrime in diretta tv: la conduttrice non ce l’ha fatta (1 / 2) - federica panicucci è una conduttrice bravissima, sempre al passo, mai sopra le righe. Al timone di Mattino 4, il rotocalco di Rete 4 ricco di ospiti, interviste, controvertendo su temi di scottante ...