Fiona Harvey - la ‘vera Martha’ di Baby Reindeer pronta a parlare in un’intervista | ecco quando

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nonostante la raccomandazione del creatore e attore di, Richard Gadd, sul non cercare corrispondenze con la realtà, è arrivato il momento in cui la presunta vera Martha della serie,, si concederà a. “La vera Martha Scott diesce dalla copertura e mi concede la sua prima intervista televisiva sullo show di grande successo di Netflix.vuole dire la sua e “mettere le cose in chiaro”. È una stalker psicopatica?“, ha annunciato il giornalista Piers Morgan preparando la presenza della donna nel suo show Piers Morgan Uncensored. “Sta usandoper farmi stalking ora. Sono io la vittima, lui ha scritto un dannato show su di me”, le ...