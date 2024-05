Melegnano apre le porte alla sana alimentazione | famiglie in visita alla mensa scolastica

Leggi tutta la notizia su newsagent

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sabato 18 maggio, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, la cucina e il refettorio della scuola primaria T. Sarti di(MI) apriranno lea genitori,e insegnanti in un percorso guidato per conoscere i principi e il funzionamento del servizio di refezionee parlare insieme di. L’iniziativa “Cucina aaperte”, è frutto della collaborazione tra il Comune e Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi che aprepara circa 1100 pasti. L’incontro verrà aperto dai saluti istituzionali di Serena Mazza, AssessoreFamiglia, alle Politiche per la Casa, ai Servizi Sociali e a Scuola e Infanzia, e si ...