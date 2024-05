Manifattura Tabacchi presenta l' estate dei bambini

(Di giovedì 9 maggio 2024) Firenze, 9 maggio 2024 – Due mesi di attività rivolte ai più piccoli e ai ragazzi, con programmi settimanali dedicati allo sport e laboratori dove sviluppare la propria creatività in vari ambiti artistici. Si rinnova l’appuntamento con i centri estivi promossi dae organizzati in collaborazione con tre associazioni del territorio, Fortezza Crew, Onouka e Il paracadute di Icaro. Dal 10 giugno e fino al 2 agosto, gli spazi e le aree verdi della ex fabbrica faranno da scenario alle attività ludico ricreative ed educative pensate per stimolare il giovane pubblico a scoprire e conoscere le varie arti attraverso laboratori o sfidare se stessi e i propri compagni con lo skateboard. Ed è proprio con un camp dedicato ai giovani skaters che si apre la stagione dei centri estivi 2024. Dal 10 al 15 giugno, Fortezza Crew, prima associazione ...

Firenze, 8 marzo 2024 – Piazza delle Sigaraie, piazza Francesca Morvillo, via Elsa Morante, via Grazia Deledda e via Rita Levi Montalcini: Manifattura Tabacchi dedica le sue vie e piazze a quattro donne che hanno segnato la storia e alle sigarie ...

Firenze , 14 marzo 2024 – Una bella, e buona, notizia per gli amanti della pizza. Berberè , fra le migliori pizze rie in Italia e al quinto posto della classifica mondiale della guida 50 Top Pizza, prosegue nel suo progetto di sviluppo continuando a ...

Firenze, 8 maggio 2024 - “Un altro gioiellino che aggiungiamo alla nostra collezione”. Queste le parole con cui Michelangelo Giombini, ceo di Manifattura Tabacchi Development Management Srl, ha presenta to il progetto residenziale che darà nuova ...

