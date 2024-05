Domenica San Piero si tinge dei colori di Estemporanea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Firenze, 9 maggio 2024 - Torna questa, 12 maggio, a Sana Sieve l’di Pittura “Primo Lascialfari”, organizzata dalla locale Pro Loco e che raggiungerà quest’anno la diciassettesima edizione. Gli artisti dipingeranno nel paese o approfittando di suggestivi scorci della campagna, particolarmente brillante in questa primavera, con quadri a tema “Saned il suo territorio”. Le tele saranno vidimate lamattina dalle 8 alle 11 e basterà presentarsi muniti di un documento di identità, della tela vidimata e degli strumenti per lavorare. Le tele, che dovranno essere munite di attaccaglie per appenderle al cavalletto, dovranno essere riconsegnate, presso il gazebo-segreteria in Via Provinciale, davanti alla Pieve, per la sezione ragazzi dalle 15.30 alle 16 e per quella ...