Guastalla - 100 studenti intossicati da nube di cloro dopo sversamento in piscina

(Di giovedì 9 maggio 2024) Stamattina a, in provincia di Reggio Emilia, unadisi è alzata vicino a piscine delle scuole. Le persone intossicate sono circa un centinaio, tra queste molti-nessuno di loro è grave- soccorsi immediatamente dalle squadre intervenute sul posto con l’ossigenoterapia. In ospedale state portate quaranta persone, molte presentano sintomi di tosse e lacrimazione agli occhi. Le scuole dove si è sparsa latossica sono state intanto evacuate.

Verso le 8 di questa mattina, durante una fase di travaso di acido solforico nelle piscine di via Sacco e Vanzetti a Guast alla , si è sprigionata una Nube di cloro . Nel bar e nella mensa Cir adiacenti, a quell'ora affollati per le colazioni, c'era ...

