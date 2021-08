Barcellona, infortunio muscolare per de Jong. Salterà l’inizio della Liga (Di giovedì 5 agosto 2021) Tegola per il Barcellona. I catalani, dopo la sconfitta in amichevole contro il Salisburgo, perdono anche per infortunio Frenkie de Jong. Come comunica il club, l’olandese ha subito un’elongazione del muscolo gemello della gamba destra, che a dieci giorni dall’inizio della Liga lo mettono ko per l’esordio in campionato. Da capire i tempi di recupero del giocatore che dovrebbe tornare per la seconda o più presumibilmente la terza giornata di campionato. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 5 agosto 2021) Tegola per il. I catalani, dopo la sconfitta in amichevole contro il Salisburgo, perdono anche perFrenkie de. Come comunica il club, l’olandese ha subito un’elongazione del muscolo gemellogamba destra, che a dieci giorni dallo mettono ko per l’esordio in campionato. Da capire i tempi di recupero del giocatore che dovrebbe tornare per la seconda o più presumibilmente la terza giornata di campionato. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

bellacaf2110 : Non è in campo per infortunio? O per un possibile incontro per il rinnovo? Doveva essere titolare contro il Barcellona…. - Jhade15651857 : RT @ciroizzo3: Olimpiadi Barcellona 1992. Derek Redmond ebbe un grave infortunio durante la corsa. Terminò la gara appoggiato sulla spalla… - lucy_esposito : RT @ciroizzo3: Olimpiadi Barcellona 1992. Derek Redmond ebbe un grave infortunio durante la corsa. Terminò la gara appoggiato sulla spalla… - adelestancati : RT @ciroizzo3: Olimpiadi Barcellona 1992. Derek Redmond ebbe un grave infortunio durante la corsa. Terminò la gara appoggiato sulla spalla… - danielegenito : RT @ciroizzo3: Olimpiadi Barcellona 1992. Derek Redmond ebbe un grave infortunio durante la corsa. Terminò la gara appoggiato sulla spalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona infortunio La Juve si muove e Pjanic si avvicina All'infortunio di Arthur si è aggiunto quello di Rabiot (20 giorni di stop). Domenica Juventus e Barcellona si vedranno in Catalogna per il trofeo Gamper . Ma, stando a quanto filtra da fonti ...

Perché il volley italiano floppa sempre alle Olimpiadi? ... da quelle disastrose Olimpiadi di Barcellona, che 'Mr Secolo' Lorenzo Bernardi in queste ore ha ... un condottiero incredibile, qui non è semplicemente pervenuto, incappando anche in un infortunio, ...

Tegola De Jong per il Barcellona: infortunio muscolare. Salta l'esordio in Liga TUTTO mercato WEB Pjanic-Juve: ritorno imminente, c’è un indizio Miralem Pjanic ha saltato l'amichevole col Salisburgo per evitare infortuni: cessione imminente, domenica il ritorno alla Juve?

La Juve si muove e Pjanic si avvicina Per Allegri due colpi in mezzo: il grande ex è il primo. Nuovo vertice tra Cherubini e l’agente del bosniaco,che tratta con il Barcellona. Locatelli resta la priorità ...

All'di Arthur si è aggiunto quello di Rabiot (20 giorni di stop). Domenica Juventus esi vedranno in Catalogna per il trofeo Gamper . Ma, stando a quanto filtra da fonti ...... da quelle disastrose Olimpiadi di, che 'Mr Secolo' Lorenzo Bernardi in queste ore ha ... un condottiero incredibile, qui non è semplicemente pervenuto, incappando anche in un, ...Miralem Pjanic ha saltato l'amichevole col Salisburgo per evitare infortuni: cessione imminente, domenica il ritorno alla Juve?Per Allegri due colpi in mezzo: il grande ex è il primo. Nuovo vertice tra Cherubini e l’agente del bosniaco,che tratta con il Barcellona. Locatelli resta la priorità ...