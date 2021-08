Torino. La Municipale recupera bici e monopattini lanciati nel Po

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Martedì mattina, gli agenti del Comando Territoriale VIII (San Salvario – Cavoretto – Borgo Po) della Polizia, impegnati in un servizio mirato sul Po, nel tratto antistante i ‘Murazzi’, hanno effettuato il recupero di 6clette e 2adagiati sul fondale del fiume. Il recupero diclette eè solo una delle attività che, normalmente, viene svolta dal Servizio Fluviale durante il periodo estivo per salvaguardare il pubblico decoro e la salute ambientale del fiume. A bordo di gommoni e altre imbarcazioni, gli agenti della Fluviale, perlustrano periodicamente il grande ...

Martedì mattina, gli agenti del Comando Territoriale VIII (San Salvario – Cavoretto – Borgo Po) della Polizia Municipale, impegnati in un servizio mirato sul Po hanno recuperato, davanti ai Murazzi, 6 biciclette e 2 monopattini adagiati sul fondale del fiume.