Tokyo 2020 | sollevamento pesi transgender Hubbard annuncia ritiro | “Grazie Cio”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Laurelhato ildall’attività agonista. La 43enne neozelandese, nota ai più per essere diventata la primaad essere stata ammessa ufficialmente alle Olimpiadi, ha deciso di lasciare le gare di. “L’età mi ha preso e a essere onesti forse avrei dovuto mollare prima – ammette, che aha fallito tutti e tre i tentativi di ingresso in gara nella categoria +87kg -. Il fatto che sia stata nello sport attivo fino a oggi è dovuto probabilmente, se non altro, a tutti gli ...

La 29enne brasiliana Ana Marcela Cuhna ha vinto l'oro nella 10 km di nuoto di fondo femminile. All'Odaiba Marine Park, la sudamericana si è imposta con il tempo di 1h59'30" precedendo la 27enne ...... ho cercato di stare nel gruppo in fondo per non consumare energie, ma ne ho consumate tante, troppe" Ricco programma di gare canoistiche nella mattina di. Nel K1 200 metri Manfredi Rizza ...Quinto oro per l’Italia all’Olimpiade di Tokyo: la conuistano Ruggero Tita e Caterina Banti nella vela Nacra 17. Con la medaglia sicura nel ciclismo (gli azzurri sono in finale per l’oro nell’inseguim ...Tokyo 2020, canoa velocità: Manfredi Rizza e il doppio Luca Beccardo-Samuele Burgo volano in semifinale, out ai quarti Francesca Genzo.