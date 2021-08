Karate | Olimpiadi Tokyo | Anna Chernysheva positiva al Covid-19 e costretta a rinunciare ai Giochi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Una doccia gelata pere il ROC. La campionessa d’Europa di quest’anno nel kumite 55 kg () è stataalla competizione olimpica che prenderà il via domani per la positività al-19. La Federazione russa ha infatti confermato il risultato positivo al test anti-di: “La nostra atleta dinon potrà competere alle. Positivo il test al-19, obbligatorio per partecipare al ...