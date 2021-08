Federica Pellegrini e Matteo Giunta | viene fuori anche questo dopo le Olimpiadi | “Era top secret…”

(Di mercoledì 4 agosto 2021)ha detto per sempre addio all’attività agonistica: la nuotatrice ha disputato a Tokyo la sua quinta olimpiade. Al termine della gara che l’ha vista più volte trionfare (i 200 metri stile libero) ha fatto il grande annuncio. In molti ipotizzavano che quella di Tokyo potesse essere l’ultima recita della Divina. E così è stato.la finale dei 200 metrisi è commossa e ha ringraziatoil suo allenatore (che èil suo fidanzato),. “Se non ci fosse stato ...

Coninews : Federica #Pellegrini è un nuovo membro del CIO. La campionessa azzurra è stata eletta nella Commissione atleti de… - Eurosport_IT : LA DIVINA È UN NUOVO MEMBRO DEL CIO! ?? Federica Pellegrini è stata eletta nella Commissione atleti del Comitato Ol… - Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini è stata eletta membro Cio in rappresentanza degli atleti che hanno votato al Villaggio olimpico… - GianniVaretto : RT @LaStampa: Tokyo 2020, Federica Pellegrini eletta membro Cio in quota atleti - grifonito : RT @Eurosport_IT: LA DIVINA È UN NUOVO MEMBRO DEL CIO! ?? Federica Pellegrini è stata eletta nella Commissione atleti del Comitato Olimpico… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

ha disputato la quinta finale olimpica dei 200 stile libero a Tokyo 2020. È arrivata lontana dal podio, ma non importa: la Divina del nuoto azzurro non ha più nulla da dimostrare ...è tornata alla ribalta della cronaca per alcune indiscrezioni che la riguardano. La 'Divina', che si è classificata al settimo posto nella finale olimpica di Tokyo dei 200 stile ...Olimpiadi Tokyo 20202 programma mercoledì 4 agosto italiani in gara 0:30 – GOLF singolo femminile (primo turno) Giulia Molinaro e Lucrezia Colombotto Rosso ...Federica Pellegrini è stata eletta nella Commissione atleti del Cio. L'annuncio è arrivato nel Tokyo Big Sight, centro congressi sede dell'MPC e dell'IPC. L'olimpionica azzurra nei 200 sl, primatista ...