Programma Olimpiadi 2021 oggi, italiani in gara martedì 3 agosto 2021: orari e dove guardare la diretta tv e streaming

Tutti pronti per l'ultima settimana di Olimpiadi di Tokyo? Ecco tutti gli appuntamenti principali di oggi, martedì 3 agosto. Nella notte ci sono le gare di canoa (con Samuele Burgo e Francesca Genzo) e l'atletica (con Alessandro Sibilio per la finale dei 400 ostacoli). Alle 13:30 sarà il momento di Sara Fantini nel lancio del martello. L'attesa per la vela (Nacra 17) invece è già terminata e ci ha regalato un grandissimo sorriso: è medaglia d'oro per Ruggero Tita e Caterina Banti! E bene, con questo quinto oro scopriamo insieme tutti gli appuntamenti di oggi.

