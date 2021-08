Olimpiadi Tokyo | quinto oro dalla vela | Ruggero Titta e Caterina Banti sbaragliano il campo

(Di martedì 3 agosto 2021) Il quartetto italiano della prova di ciclismo su pista inseguimento ha ottenuto la qualificazione alla finale per l'oro delledistabilendo il nuovo record del mondo della specialità L'articolo proviene da Firenze Post.

Inizia oggi con la qualifica maschile lo storico debutto dell'arrampicata sportiva ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il quartetto italiano della prova di ciclismo su pista inseguimento ha ottenuto la qualificazione alla finale per l'oro delle Olimpiadi di Tokyo stabilendo il nuovo record del mondo della specialità. Assieme a Marcell Jacobs, negli ultimi giorni Gianmarco Tamberi è diventato uno dei volti più rappresentativi dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo. La vittoria della medaglia d'oro nel salto in alto, a pari merito con Mutaz Essa Barshim, ha regalato grandi emozioni agli spettatori ed è destinata a entrare nella storia dello sport.