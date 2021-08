L' Atlanta United si aggiunge alla corsa per Ounas | pronta l' offerta al Napoli! I dettagli

(Di martedì 3 agosto 2021) Continua la saga Adamin casa Napoli. Come vi abbiamo raccontato stamattina, il giocatore ha tante proposte sul tavolo, che però convincono più la società che il giocatore stesso. Il Monza, infatti, sarebbead accontentare le richieste dei partenopei ma il giocatore non ha intenzione per ora di scendere di categoria e giocare in Serie B. Secondo il Corriere dello Sport, anche l'avrebbe giàun'da 15 milioni, ma di nuovo la soluzione USA non convince l'algerino. Intanto in casa Napoli si pensa anche di tenerlo per provare a farlo giocare alle ...

2 Niente Europa per Thiago Almada. Il trequartista argentino del Velez (classe 2001) è praticamente un nuovo calciatore dell'. Il club statunitense ha trovato l'accordo per acquistare il suo cartellino sulla base di 13 milioni di euro . Reduce dalle Olimpiadi di Tokyo, il giovane talento è pronto a firmare un ...Il giocatore, tuttavia, è in uscita dal Napoli richiesto da ben due squadre: Monza e; entrambe le proposte sono appetibili, in particolar modo quella da quasi 15 milioni degli ...Il Napoli continua a farei conti con i contratti in scadenza nel 2022, Adam Onuas sempre più lontano dalla permanenza. Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe ricevuto interessamenti da ...Ormai il trend si è invertito, sono i giocatori della Juve a spingere per salire sul treno per Bergamo, non più il contrario. Lo sa bene Merih Demiral, che nella Torino bianconera ha trovato poco spaz ...