Jasmine Carrisi ha il Covid | Al Bano | “Non sta bene | ma senza vaccino starebbe peggio”

(Di martedì 3 agosto 2021)è risultata positiva al. La figlia di Ale Loredana Lecciso è in isolamento e sta facendo i conti con i sintomi. Aveva già ricevuto la prima dose dele secondo il padre, si è rivelato fondamentale per evitare che si manifestassero sintomi ancora più gravi: “Ilè la salvezza dell’umanità”. L'articolo proviene da City Roma News.

Al Bano e la figlia, per quanto istrionici e divertenti, non sono stati confermati. Con tutta probabilità il quarto giudice sarà Orietta Berti , colei che moralmente ha vinto il ...... reduce dal successo di 'Mille' con Fedez e Achille Lauro , la coach che andrà a sostituire Al Banoe la figliasulla poltrona rossa della nuova edizione di 'The Voice Senior', il ...Antonella Clerici e The Voice Senior continueranno a tenere compagnia agli italiani quest'estate e dopo: scopri cosa succederà il 14 agosto.Roma, 2 agosto 2021 - A The Voice Senior fuori Al Bano, dentro Orietta Berti. Mentre su Raiuno, il sabato sera, vanno in onda le repliche della prima edizione, si scaldano i motori la nuova stagione d ...