Arriva finalmente l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

«Abbiamo il 93-95% dei server della pubblica amministrazione non in condizioni di sicurezza». Il ministro dell'Innovazione e la Transizione digitale Vittorio Colao lo aveva detto al Festival dell'Economia di Trento lo scorso giugno. «Non possiamo andare avanti così», aveva aggiunto. Un monito che suona come una premonizione, dopo l'attacco hacker alla piattaforma digitale della Regione Lazio che ha mandato in tilt diversi servizi, dai vaccini al bollo auto – come spiega il Messaggero. L'Italia negli anni ha messo in campo una serie di forze di monitoraggio e prevenzione con l'obiettivo di contenere i danni. Pur sapendo che nella lotta agli attacchi cyber il rischio zero non esiste

