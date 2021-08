Ponte di Legno-Tonale | la meta perfetta per gli amanti della montagna!

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 2 agosto 2021) In cercaper trascorrere le vacanze in montagna, respirando aria fresca e divertendosi con tutta la famiglia? Allora vi consigliamodi: una località davvero strepitosa, che ha moltissimo da offrire e che si trova sul confine tra il Trentino e la Lombardia. Da queste parti è impossibile annoiarsi, in qualsiasi stagione dell’anno, perché le attività all’aria aperta in cui cimentarsi sono davvero moltissime sia in estate che in inverno. Sul sito del consorziodi...