(Di lunedì 2 agosto 2021) Com’è facile vincere facile, soprattutto quando vinci comunque vada. Prendete ad esempio Vladimiro Guadagno in arte: per evidenti ragioni – diciamo – di comune weltanschauung tifava per Laurel Hubbard, atletagender ammesso dal Cio alle, disciplina sollevamento pesi. Sperava di vederla (è un ex-maschio) sul podio più alto per poi sfruttarne la vittoria ai fini della battaglia Lgbt. La Hubbard invece ha perso malamente, mahalo stesso. Il motivo è chiaro, dal momento che l’ammissionealledi ...

Advertising

SecolodItalia1 : Olimpiadi, la figuraccia dell’atleta trans. Ma Luxuria: «Ha vinto la sua gara più importante»… - AndreaUrso66 : @marioadinolfi magari se aspettavi la fine delle olimpiadi evitavi la figuraccia epocale...... praticamente Malag… - AlvisiConci : RT @Cesare14931834: @pascoparis57 @AlvisiConci @GiuseppeConteIT - generacomplotti : RT @Cesare14931834: @pascoparis57 @AlvisiConci @GiuseppeConteIT - Cesare14931834 : @pascoparis57 @AlvisiConci @GiuseppeConteIT -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi figuraccia

Il Fatto Quotidiano

L 'Italia campione del mondo si presenta due anni dopo alledel Nazismo con il titolo di ... il grande Gianni Brera scriverà: 'Fu una. Dagli spalti di Marsiglia, non meno di ...Le azzurre della pallavolo sono partite con il turbo alledi Tokyo 2020 . L'Italia allenata da Mazzanti ha fatto registrare tre vittorie consecutive con un solo set perso, contro la Turchia nella seconda uscita in terra nipponica. Qui il volley ...“Mio nonno è stata una figura molto importante per me, mi accompagnava sempre a scuola e in palestra, e inseguiva insieme a me il sogno di vincere le Olimpiadi. Questo ultimo periodo purtroppo stava s ...Non ce la fanno proprio a stare al passo con i tempi. È più forte di loro. Dalle telecronache imbarazzanti alle scelte dei palinsesti più che discutibili. Gare valide per le medaglie non trasmesse, pa ...