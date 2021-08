L’operazione “Estate sicura”: sequestrati oltre 19mila articoli falsi e oltre 55mila insicuri (Di lunedì 2 agosto 2021) per la salute dei consumatori. Denunciati 6 responsabili. L’operazione “Estate sicura”: congiunti al comando di Civitanova Marche e dellaTenenza di Porto Recanati: sottoposti a sequestro circa 19.000 articoli recanti ilmarchio “CE” mendace – acronimo di China Export – e oltre 55.000 articoli sprovvistidell’etichettatura Leggi su periodicodaily (Di lunedì 2 agosto 2021) per la salute dei consumatori. Denunciati 6 responsabili.”: congiunti al comando di Civitanova Marche e dellaTenenza di Porto Recanati: sottoposti a sequestro circa 19.000recanti ilmarchio “CE” mendace – acronimo di China Export – e55.000sprovvistidell’etichettatura

