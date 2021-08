Jay Pickett | morto d' infarto sul set la star di ' General Hospital' Il regista | ' I nostri cuori sono spezzati'

Advertising

zazoomblog : È morto sul set Jay Pickett la star di “General Hospital”: colpito da infarto mentre era a cavallo - #morto… - AlfioSerafico : RT @ilmessaggeroit: Jay Pickett, morto sul set l'attore di “General Hospital”: aveva 60 anni, ma è giallo sulle cause - SecolodItalia1 : È morto sul set Jay Pickett, la star di “General Hospital”: colpito da infarto mentre era a cavallo… - OrtollServando : Jay Pickett, morto improvvisamente l’attore di «General Hospital». Aveva 60 anni ed era sul set di un nuovo film-… - 3cinematographe : L'attore statunitense Jay Pickett è morto durante le riprese del film Treasure Valley. Aveva 60 anni. Si sospetta a… -

Lutto nel mondo del cinema . È morto improvvisamente l'attore statunitensedurante le riprese del suo nuovo film in Idaho, negli USA. È stato colto da un malore mentre era a cavallo per girare una scena del film western 'Treasure Valley', venerdì scorso. Leggi ...è morto durante le riprese del film Treasure Valley . Aveva 60 anni, principalmente noto per il suo lavoro nelle soap opera General Hospital e Port Charles , è morto per cause ...Jay Pickett, noto attore statunitense, è deceduto nelle scorse ore, a 60 anni. Celebre per la sua partecipazione alla serie tv General Hospital e protagonista anche in numerosi film al cinema, in ques ...L'infarto venerdì mentre girava il suo nuovo film in Idaho. Pickett era famoso soprattutto per aver impersonato il detective David Harper in General Hospital ...